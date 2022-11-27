Федерация футбола Ирана отреагировала на заявления Юргена Клинсманна об иранской культуре.

После победы сборной Ирана над Уэльсом во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 (2:0) бывший тренер сборной Германии заявил, что иранская делегация оказывает давление на судей, так как это в их культуре. Федерация футбола ближневосточной страны потребовала уволить Клинсманна из технической исследовательской группы ФИФА.

«Федерация футбола Ирана сегодня официально обратилась к ФИФА по поводу недавних заявлений Юргена Клинсманна.

Наряду с несколькими неудачными соображениями, касающимися национальной команды Ирана и персонала, Клинсманн высказал суждения об иранской культуре. Федерация футбола Ирана уже запросила у ФИФА незамедлительные разъяснения по этому вопросу, потребовав от Клинсмана извинений и отставки с поста члена технической исследовательской группы ФИФА.

В то же время сборная Ирана приглашает Клинсманна посетить лагерь команды в Дохе для лекции о тысячелетней персидской культуре и ценностях футбола и спорта.

Поскольку Клинсманн является немцем, его не будут обвинять за самый позорный матч в истории чемпионата мира между сборными ФРГ и Австрии в 1982 году (встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной ФРГ, по ее итогам обе команды вышли в плей-офф турнира, игра вошла в историю как «Хихонский пакт о ненападении» – прим.).

Как бывшего игрока его не будут судить за знаменитые симуляции падений и травм во время матчей. И, наверняка, как профессионала футбола его не будут судить за какие-либо другие политические или исторические вопросы, связанные с его страной.

Во время этого визита Клинсманну будет предложено просмотреть 99 минут последнего матча Иран – Уэльс, даже если матч уже транслировался по всему миру и для многих признан одним из самых честных и красивых матчей в истории чемпионата мира», – говорится в заявлении. (sports.ru)