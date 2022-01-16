Федеральное бюро расследований обнародовало имя преступника, захватившего 15 января четырех заложников в синагоге в городе Колливилль (штат Техас), им оказался 44-летний британец Малик Фейсал Акрам. Об этом говорится в сообщении городской полиции.

«Подразделение ФБР в Далласе подтвердило сегодня личность захватившего заложников, это 44-летний гражданин Великобритании Малик Фейсал Акрам, — отметается в тексте. — <…> ФБР продолжит сбор доказательств. На данный момент нет свидетельств того, чтобы кто-либо еще участвовал [в организации нападения]».