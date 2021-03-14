Фантазии Баласаняна и реалии Армении

Забавные новости приходят из Армении и из стана карабахских сепаратистов. Их забавность состоит во взаимоисключающей составляющей тех речей, что доносятся из Еревана и Ханкенди. Итак, один из главных «полководцев» в стане карабахских сепаратистов Виталий Баласанян чуть ли не мамой поклялся, что у них «были, есть и будут Вооруженные силы — более мобильные, более боеспособные».

Что из себя представляли «Вооруженные силы» карабахских сепаратистов все увидели в ходе 44-дневной войны. Уровень их боеспособности был сильно преувеличен. Кем? А как-раз такими популистами, как Баласанян. Ему вторили и многие иные говоруны из Ханкенди и Еревана. Обещания разгромить азербайджанскую армию в считанные дни и дойти да Баку звучали «из каждого утюга».

В итоге, как известно, вся армянская армия, включая те ее части, что были дислоцированы на ранее оккупированных территориях Азербайджана, была разгромлена. С поля боя сбежало более 10.000 дезертиров, погибло от пяти до семи тысяч человек, уничтожено и было взято в качестве трофея оружие на сумму в два с половиной миллиарда долларов.

Все те, кто участвовал в 44-дневной войне открыто заявляют, что потерь с армянской стороны могло быть гораздо больше. Открытым текстом признается огромное превосходство нашей армии над армянской. Желающих еще раз пережить этот ад среди тех, кто увидел мощь азербайджанской армии, уже нет. Да и отправленный в конечном итоге в отставку, теперь уже экс-глава Генштаба ВС РА Оник Гаспарян, говорил, что подписание Трехстороннего соглашения по прекращению огня в Нагорном Карабахе было вынужденной мерой, которая помогла спасти остатки армянской армии.

На этом фоне обещания Баласаняна звучат просто комично. Впрочем, не только на этом фоне. В интервью ИА Регнум депутат Национального Собрания РА от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян посетовала на огромные проблемы проигравшей войну страны. Она констатировала, что ныне иммунитет Армении более чем когда-либо ослаблен: «Мы проиграли войну, у нас падающая экономика, когда уже берутся евробонды для выдачи зарплат и пенсий, у нас — проблемы с армией. Для восстановления боеспособности страны необходимо в первую очередь поднять ее дух и вместе с этим провести ее модернизацию, на что как минимум необходимо потратить три миллиарда долларов», — перечислила все существующие армянские реалии Н.Зограбян.

Согласитесь, что только совершенно оторванный от реалий человек, сущий фантаст и лжец может утверждать, что у карабахских сепаратистов могут появиться «Вооруженные силы — более мобильные, более боеспособные». Своего собственного бюджета у карабахских сепаратистов на это не было, нет и не будет. А армянский бюджет трещит по швам. И вот уже появились сообщения о том, что власти Армении активно обсуждают вопрос сокращения военного бюджета. За последнее время было проведено уже два обсуждения: одно в правительстве, а другое – в Минобороны. Об этом пишет 168․am. «Речь идет о десятках миллиардов, заинтересованные лица — вице-премьер Тигран Авинян, вице-премьер Мгер Григорян, руководитель аппарата премьер-министра Арсен Торосян. Тигран Авинян даже заметил представителям Минобороны: «Все равно вы проиграли. Зачем вам такой бюджет?»», — пишет издание.

По их сведениям, в Минобороны РА есть претензии и разногласия по поводу сокращения военного бюджета, которые, по сути, не учтены и не будут приняты во внимание. «О каких реформах идет речь в данном случае, можно только догадываться. С другой стороны, предполагается, что реформы будут адаптированы к сокращенному военному бюджету, и в результате не исключено, что мы станем свидетелями сокращения важных звеньев, в то время, когда есть опасность новой войны», — пишет 168․am. Судя по всему, Виталию Баласаняну даже об этом не сообщили. Иначе бы он не нес столь очевидную ахинею.