«Фамилия начальника большого значения не имеет»

Командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов будет смещен с должности. Об этом пишет армянская газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что на место Мурадова будет назначен замкомандующего Южным военным округом генерал-лейтенант Алексей Авдеев. По сведениям газеты, он в ближайшее время прибудет в Ханкенди, где в течение двух недель состоится прием-сдача дел.

«Грапарак» ранее писала, что вице-премьер Армении Тигран Авинян написал письмо российским властям, в котором были негативные оценки в адрес Мурадова и призыв не продлевать срок его полномочий на посту командующего. Пресс-секретарь Авиняна позже опроверг эту информацию. Однако по закону, командующие контингентом в рамках ротации меняются через каждые 6 месяцев, хотя если ни у одной из сторон нет возражений, их полномочия могут быть продлены.

В апреле Мурадов в ответ на вопрос «Грапарак» о том, почему самолет вернулся из Баку без пленных, заявил, что власти Армении вводят собственный народ в заблуждение. После этих нелицеприятных высказываний, по версии издания, руководство Армении сделало все, чтобы его заменили.

Что в реальности может измениться вслед за ротацией командующего контингента? Можно ли ожидать, что перед Авдеевым будут поставлены несколько иные задачи, чем перед Мурадовым? В какую сторону может измениться поведение миротворческого контингента?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Расим Мусабеков, политолог, депутат ММ:

— Позиция командующего российской миротворческой бригадой для генерал-лейтенантов, тем более в таком хлопотном месте как Карабах и с таким маловменяемым населением как местные армяне, вряд ли привлекательна. Вполне допускаю, что Рустам Мурадов наелся бесконечных требований сторон и не особенно был заинтересован в продлении своей миссии.

Но нынешнее правительство Армении не в таком почете в Москве, чтобы из-за их просьб и капризов Россия меняла руководство миротворческой бригады. Так что оставим спекуляции на этот счет на совести обладающих бурной фантазией армянских СМИ.

Территория, на которой развернуто российское миротворческое подразделение — это Азербайджан. В отличие от Еревана, если поведение нового командования вызовет серьезные замечания в Баку, мы в состоянии настоять на его замене, даже ранее оговоренного 6-месячного срока ротации. Так что новое командование в лице Авдеева вряд ли существенно скажется на характере отношений и выполняемых задачах. Все главные вопросы как решались ранее на уровне президентов Путина и Алиева, а также по линии министров обороны, вице-премьеров правительства, так и будут решаться. Командование миротворцев будет выполнять указания Москвы, а не реагировать на панические вопли, претензии и упреки армян.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе:

— Не думаю, что от перестановки слагаемых может поменяться сумма, так что фамилия начальника так называемой миротворческой миссии тоже большого значения не имеет.

Возможно, это действительно дипломатический ход, чтобы все стороны сидели тихо и спокойно, пока Кремль пробивает в регионе инфраструктурные проекты, которые они хотят реализовать под их полным контролем. По факту же, миротворческий контингент — это инструмент давления и влияния, а не миссия, которая хочет мира для кого-то. Властям России нужны были солдаты еще и в Азербайджане, и они их получили. Теперь их военные стоят во всех трех странах Южного Кавказа. Раньше они оказывали военное влияние, продавая обеим сторонам оружие. Теперь — присутствием. Следующий шаг — окончательное закрепление и экономического влияния через открытие коммуникаций между Арменией и Азербайджаном и проталкивание открытия дороги через оккупированную Абхазию.