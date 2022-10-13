Страны Евросоюза договорились о создании военной миссии ЕС по подготовке украинских солдат (EU Military Assistance Mission (EUMAM)). Формальное решение об этом будет принято на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, которая пройдет 17 октября. Планируется создать как минимум два крупных центра подготовки миссии — в Германии и Польше. Германия «внесет значительный вклад», — заявила в Брюсселе министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

Как стало известно из дипломатических источников, одним из первых шагов миссии будет обучение 15 тысяч украинских солдат. В настоящее время страны ЕС оказывают помощь Украине на двусторонней основе. В частности, бундесвер обучает украинских военных пользованию системами ПВО и артиллерийскими установками. Создать миссию на уровне ЕС в августе предложил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Финансироваться она будет из средств Европейского фонда мира (EFF). (DW)