На этой неделе несколько европейских государств объявили о локдаунах для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Как передает ТАСС, первыми на такой шаг решились власти Австрии.

Ограничения вступили в силу в ночь с 14 на 15 ноября. Теперь те, у кого нет сертификата о прививке или подтверждения, что они переболели COVID-19 в последние 180 дней, не смогут выходить из дома без уважительной причины. К таковым относятся поход на работу или учебу, посещение врача, поход в магазин или аптеку, прогулка.

За соблюдением мер будет следить полиция.