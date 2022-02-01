Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон 4 февраля прибудет в Азербайджан, а 7 февраля в США, где обсудит вопросы дополнительных поставок газа в Евросоюз. Об этом сказал во вторник на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

«Переговоры о поставках газа продолжатся. В пятницу еврокомиссар Симсон отправится в Азербайджан для участия в министерской встрече стран — участниц Южного газового коридора. 7 февраля она и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отправятся в США для участия в заседании Совета ЕС — США по энергетике», — цитирует Макфи агентство ТАСС.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что интенсифицировала усилия по расширению поставок сжиженного природного газа со странами-партнерами из-за возможных перебоев с поставками из России после введения санкций.