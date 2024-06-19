Еврокомиссар по климатическим действиям Вопке Хукстра завтра посетит Азербайджан, говорится в сообщении Еврокомиссии, передает Trend.

Согласно информации, он прибудет в Баку для проведения встреч с властями Азербайджана и гражданским обществом и продвижения подготовки к предстоящей конференции ООН по изменению климата COP29, которая пройдет в стране в ноябре.

«Находясь в Баку, комиссар Хукстра встретится с назначенным президентом COP29, министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым и командой председательства COP29. Он также проведет двусторонние встречи с министром энергетики Парвизом Шахбазовым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и проведет обмен мнениями с представителями гражданского общества Азербайджана», — говорится в сообщении.