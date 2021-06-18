Финал чемпионата Европы — 2020 должен состояться 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, однако его проведению именно в Англии могут помешать слишком строгие меры для въезда в страну.

Чемпионат Европы – 2020 проходит в рамках многих ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции – стадионы заполнены частично, в городах, где играют сборные, действуют ограничения, связанные с COVID-19. Строгие правила привели к разговору о том, что финал Евро-2020 может быть перенесен с лондонского стадиона «Уэмбли».’

Основным претендентом на проведение финала Европы называется Венгрия. Матчи турнира проходят в Будапеште, где на стадионе разрешили заполняемость в 100 процентов.

Разговоры о вероятном переносе появились из-за того, что президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил правительству Великобритании, что их правила по въезду в страну слишком строги в сравнении с остальным Евросоюзом. Так, при въезде в Англию из стран «желтого» и «красного» списков люди обязаны отсидеть карантин длиной в десять дней. Его можно сократить, сдав тест на коронавирус на четвертый день, однако все равно – в других европейских странах такого нет.

При этом речь идет не о беспокойстве о том, как на матч попадут болельщики, а больше об официальных лицах. VIP-персоны, которых в Лондон собирается примерно 2500 человек, которые тоже попадают под карантинные правила.

При этом в УЕФА уже опровергли информацию о том, что финальный матч чемпионата Европы будет перенесен из Лондона в Будапешт. В пресс-службе организации подчеркнули, что довольны увеличением заполняемости британского стадиона до 50 процентов на поединках плей-офф, а также заявили, что в настоящее время ведутся переговоры о разрешении иностранным фанатам посещать матчи.

Также в УЕФА отметили, что план на случай непредвиденных обстоятельств существует, однако выразили надежду на проведение финальной недели Евро именно в Лондоне.

«В настоящее время мы ведем переговоры с местными властями, чтобы болельщикам было разрешено посещать матчи, используя строгую концепцию тестирования и «пузыря», то есть их пребывание в Великобритании не превысит 24 часа, а передвигаться они будут только на утвержденном транспорте. Мы понимаем давление, с которым сталкивается правительство, и надеемся, что сможем прийти к удовлетворительному завершению наших обсуждений по этому вопросу», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.