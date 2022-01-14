Созданное семь лет назад Бакинское транспортное агентство (БТА), наконец-то, сейчас поняло, почему в Баку возникают пробки. Так, в распространенном со стороны БТА видеоролике разъясняются причины возникновения пробок.

По мнению БТА, одной из основных причин возникновения дорожных заторов в Баку являются задержки на светофорах. Это происходит в силу медленной скорости реакции водителей автомобилей, стоящих в первом ряду у светофора (https://youtu.be/g-P0-1vdZqA).

Наверняка в БТА, рассматривая этот видеоролик, восклицали что-то вроде «Эврика!» или «Конгениально!». Ведь в видеоролике вся вина за возникновение заторов на дорогах полностью перекладывается на водителей. После просмотра видеоролика недовольные дорожными заторами люди уже будут обвинять не БТА, а водителей, у которых тормозной аппарат барахлит не только в автомобиле. По крайней мере, так думают в БТА.

Хотя здравомыслящие люди сами уже разобрались в сложившейся ситуации. Из года в год в Баку число автомобилей растет, при этом качество самих дорог оставляет желать лучшего: проблемы с дорожным покрытием, неудобные развязки, отсутствие отдельных полос для общественного транспорта, а также автомобили, припаркованные на обочинах за неимением парковочных мест, создают многочисленные препятствия для автомобилистов и приводят к дорожным заторам. Не говоря уже о недисциплинированности водителей и отсутствии дорожной культуры, когда даже водители пассажирских автобусов не уступают дорогу пешеходам в положенном месте.

Но вместо этого основной причиной сегодняшних заторов на дорогах БТА хочет видеть лишь медленную реакцию водителей. Кстати, среди факторов, уменьшающих скорость реакции водителей, специалисты выделяют следующие:

Время суток. Раннее утро (4 — 5 часов утра) действует «усыпляюще», из-за этого повышается количество затрачиваемого времени на раздумье. Сумерки же мешают увидеть опасность заблаговременно.

Психическая составляющая. Недавняя ссора, затруднения на роботе, грозящее опоздание, если не ускориться. Уставший за предыдущие сутки, переживающий за предстоящие события человек, будет отвлечён немного другим.

Физическое состояние. Имеются в виду болезнь, принятые несколько часов назад успокоительные, транквилизаторы, а также алкогольное опьянение. Всё это по отдельности или в совокупности существенно снижает реакцию.

Помимо этого, также необходимо учитывать климатические факторы. Лёд, дождь – всё, что ухудшает сцепление шин с дорогой и уменьшает видение, негативно влияет на управление автомобилем.

Скорость реакции водителей также могут замедлить разговор с пассажирами, контроль за поведением ребенка/животных в салоне, использование мобильного телефона, настройка бортовых систем (кондиционер, магнитола, навигация), еда или питье во время вождения, громкая музыка или шум.

Немаловажным фактором, влияющим на быстроту реакции водителя в процессе управления транспортным средством, является его место. Чем лучше эргономика сиденья, тем лучше реагирует водитель на дорожную обстановку.

Значимым фактором для нормальной реакции водителей также являются степень освещенности дорог и его нормирование, правильная окраска и расположение дорожных знаков.

Так что, БТА в своем рвении переложить вину за дорожные заторы на водителей поступило очень необдуманно. Хотя удивляться этому не стоит. Среди жителей Баку за этой структурой давно закрепилась репутация никчемной организации, так и не сумевшей за семь лет навести порядок не только на дорогах, но и в самой себе.