Американский лидер Дональд Трамп считает, что одной из причин начала конфликта на Украине были направленные против России заявления 46-го президента США Джо Байдена.

«Этой войны не должно было быть. Если бы президентом был я, если бы на тех выборах не было фальсификаций, войны Украины и России не было бы», — сказал президент США в интервью телекомпании Gray Media.

Трамп в первый раз возглавлял американскую администрацию в 2017-2021 годах. Он проиграл демократу Байдену на выборах главы государства, состоявшихся в США в ноябре 2020 года. Трамп одержал победу на выборах в ноябре 2024 года и во второй раз стал президентом США.