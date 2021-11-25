Ситуация вокруг донбасского конфликта вновь обострилась. Официальные власти России сообщают о боях в Донбассе. Президент России подписал распоряжение о «гуманитарной помощи жителям Донбасса», что вызвало неоднозначную реакцию на Западе и в Киеве.

С другой стороны, наблюдается активное вооружение Украины со стороны западных стран. Ситуация входит в стадию, когда стороны либо должны будут начать войну, либо сесть за стол переговоров и решить конфликт.

О том, какие процессы сейчас развиваются вокруг Украины и ситуации в Донбасс, рассказал в интервью # украинский политолог Евген Магда.

— Сейчас вновь наблюдается обострение отношений между Россией и Украиной. Что происходит? Чем вызвана последняя эскалация?

— Я бы говорил о постоянном стремлении России подмять Украину под себя, лишить ее самостоятельности, разрушить стремление Украины стать членом НАТО и ЕС. Этой составляющей политики России не один десяток лет, с 2014 года она стала воплощаться в жизнь особенно интенсивно.

Война России против Украины идет восьмой год, сегодня мы наблюдаем (уже не впервые даже в этом году) повышенную концентрацию российских войск у украинских границ. Прогнозов о возможном вторжении хватает, но, в любом случае, Россия может рассчитывать только на тактический успех.

Я бы не сбрасывал со счетов стремление Кремля как можно скорее запустить проет NordStream-2 и нынешние высокие цены на газ, позволяющие пополнять российский бюджет. Путин стремится показать себя политическим игроком глобального масштаба, но не факт, что это у него получится.

— Готова ли Украина к новой конфронтации с Россией? Насколько Запад будет поддерживать Киев?

— Война продолжается восьмой год, за это время украинская армия стала сильнее и опытнее. Очевидно, что у России намного больше военный бюджет, но украинцы всегда славились умением воевать, просто не всегда имели возможность воевать в составе армии, защищающей свою государственность. Легкой прогулки у российской армии не будет.

Я не ожидаю от НАТО объявления войны России в случае ее агрессии против Украины, для этого просто нет юридических оснований, однако Украина может получить масштабную военную и финансовую помощь. Россия же получит экономические санкции, которые будут ограничивать ее амбиции.

— Владимир Путин подписал указ о «гуманитарной помощи жителям Донбасса». Все понимают в чем реально будет выражаться эта помощь. Война неизбежна?

— Этим указом Путин показал отношение к Минским соглашениям, выполнения которых Кремль требует от Украины. Напомню, что их текст СОГЛАСОВЫВАЛИ в феврале 2015 года лидеры Нормандской четверки, и Путин был среди них.

Человек, который соглашается, что война в отношении его Родины неизбежна, безответственен и глуп. Украина не собирается ни на кого нападать, не планируется и военная операция на оккупированном Россией Донбассе. Но у меня нет сомнений в том, что миллионы граждан Украины готовы защищать нашу страну от агрессора.