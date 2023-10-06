Российская армия наносит удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины и не использует в качестве мишеней мирные объекты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя гибель 52 человек в селе Гроза Харьковской области.

«Мы по-прежнему повторяем: российские военные не наносят ударов по гражданским целям. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих, представителей военного руководства», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Согласно данным МВД Украины, 5 октября примерно в 13:25 российские военные нанесли удар ракетой «Искандер» по кафе и магазину в селе Гроза, где местные собрались на поминки.

«Поминки были из-за перезахоронения погибшего украинского военного. До этого он был похоронен в Днепре, а родственники хотели провести перезахоронение в селе, откуда он родом», — рассказал пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Погибшего военного звали Андрей Козырь, а его поминки организовал сын Денис, уточняет украинский телеканал «ТСН». По его данным, Козырь в первые дни войны уехал в Польшу, но потом вернулся во Львов и записался в армию вместе с сыном. Его направили под Попасную, где он через три дня получил смертельное ранение в шею. Военнослужащий был похоронен на военном кладбище в Днепропетровской области.

Российский удар по селу Гроза стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения России, отметила представитель областной военной администрации Елена Шаповал. В результате погиб каждый шестой житель села, в котором до трагедии проживало 330 человек.

Среди погибших есть в том числе восьмилетний ребенок. Еще шесть человек были госпитализированы. «У них сложные ранения, медики делают все необходимое, чтобы им помочь», — сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

Как отмечает The New York Times, ракетный удар был нанесен по селу, в окрестностях которого нет очевидных военных или промышленных целей. При этом удар пришелся точно по кафе, где находились около 60 человек. Глава МВД Украины не исключил, что наводку российским военным дал кто-то из местных жителей.

Пророссийский Z-канал Donrf утверждает, что на поминках в Грозе прощались с офицером штурмового батальона «Айдар», который входит в состав 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. На траурном мероприятии, по данным Z-канала, якобы присутствовали сто военнослужащих украинской армии. (moscowtimes.ru)