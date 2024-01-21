Киев, контрнаступление которого закончилось практически с нулевыми результатами, меняет стратегию. Как пишет Bild, ВСУ переходят от ликвидации чисто военных целей на оккупированных территориях к уничтожению российской инфраструктуры, обслуживающей как гражданское население, так и военно-промышленный комплекс.

Новые цели включают в себя объекты, играющие ключевую роль в снабжении и поддержке российских военных сил. Уничтожение таких объектов предполагается оказать давление на противника и изменить ход военных действий в пользу Украины.

На протяжении нескольких месяцев украинские военные успешно адаптировали зарубежные артиллерийские снаряды в беспилотники-камикадзе. Эта инновационная тактика призвана повысить эффективность украинских военных операций.

За пределами фронта в Киеве нашли временную альтернативу освобождению оккупированных территорий — партизанские атаки украинского спецназа. Эти меры предпринимаются с целью дестабилизации российских военных операций и создания дополнительных вызовов для противника.

Несмотря на освобождение половины оккупированных в начале войны территорий последние значимые успехи в военно-стратегическом плане были зафиксированы преимущественно в 2022 году. Однако, контрнаступление, на которое возлагались большие надежды, завершилось возвращением минимума захваченных территорий на востоке и на юге страны.

С октября прошлого года российские военные возобновили наступление, захватив Марьинку в Донецкой области. Несмотря на значительные потери, оцениваемые от 3 000 до 5 000 человек ежемесячно, ВС РФ продолжают активные наступательные действия. (moscowtimes.ru)