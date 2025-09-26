Международная группа ученых, в которую входят специалисты NASA, рассматривает вариант применения ядерного оружия для уничтожения астероида под названием 2024 YR4, который может врезаться в Луну через семь лет. Об этом говорится в статье, опубликованной на платформе arxiv.

Ученые нашли два способа избежать столкновения 2024 YR4 с Луной. Они предлагают либо изменить орбиту астероида, либо разрушить его с помощью кинетического удара или ядерного взрыва. Окончательное решение предлагается принять в конце 2028 года, когда космический объект сблизится с Землей.