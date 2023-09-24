Американский зонд «Осирис-Рэкс» доставил на Землю грунт с астероида Бенну. Мягкое приземление возвращаемой капсулы состоялось 24 сентября в пустыне в американском штате Юта. Трансляцию вело агентство НАСА.

«Осирис» был запущен ракетой-носителем «Атлас V» с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в сентябре 2016 года. Аппарат преодолел больше шести миллиардов километров, добравшись до Бенну в 2018 году. Сначала он исследовал 500-метровый астероид на орбите, а через 2,5 года получил пробу его грунта, помещённую в возвращаемую капсулу. Она была отправлена к Земле в 2021.

Орбита Бенну вокруг Солнца пересекается с земной, учёные относят астероид к объектам, потенциально опасным для планеты. Благодаря аппарату НАСА учёные с точностью определили форму объекта, картографировали его и выяснили, что он состоит не из сплошного камня, а скорее из плотной кучи каменных обломков.

Доставленный образец грунта — всего лишь третий, взятый на астероиде, после двух аналогичных миссий Японского космического агентства, завершившихся в 2010 и 2020 годах, отмечает «Голос Америки». При этом масса образца, доставленного «Осирисом», составляет 250 граммов, что значительно больше, чем 5,4 грамма, доставленные с астероида Рюгу в 2020 году, или менее грамма, полученныз в 2010 с астероида Итокава.

Предполагаемый возраст Бенну — около двух миллиардов лет, однако поверхностный слой, с которого был взят грунт, мог сформироваться значительно позже, от ста миллионов до 10 тысяч лет. Изучение грунта может помочь проверитьгипотезу об инопланетном происхождении органических веществ на Земле и лучше понять, как формировалась и развивалась Солнечная система.

Капсула с образцом грунта была доставлена вертолётом на армейскую базу в Юте. Там она помещена в чистую комнату, доступ к которой имеют только шесть человек. Позже грунт будет распределён по научным организациям. Миссии OSIRIS-REx, состоящей из более чем 200 ученых из 38 научных учреждений из разных стран, достанется около четверти собранного. 4 процента будет отдано Канадскому космическому агентству, а половина процента — Японскому агентству аэрокосмических исследований. Ещё 70 процентов будут храниться в НАСА и выдаваться учёным по специальному запросу.