Заместитель командующего 14-м армейским корпусом Северного флота России, генерал-майор Владимир Завадский погиб в Украине.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«На боевом посту в зоне проведения спецоперации погиб заместитель командующего 14-м армейским корпусом Северного флота генерал-майор Владимир Завадский. До августа 2021 года он командовал 4-й гвардейской Кантемировской Краснознаменной танковой дивизией», — написал он.

Гусев выразил соболезнования родным и близким Завадского, а также добавил, что офицер до конца был верен долгу.