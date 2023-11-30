Генерал-майор вооруженных сил России Владимир Завадский погиб, вероятно, подорвавшись на мине в тылу. Об этом со ссылкой на неофициальные сообщения и источники сообщили российские СМИ и Telegram-каналы в среду, 29 ноября.

Завадский был заместителем командира 14-го армейского корпуса ВС РФ. О его гибели 28 ноября сообщила в социальной сети «Вконтакте» организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища «Кремль». Внимание на публикацию обратило издание «Важные истории». В сообщении организации не уточняется причина гибели генерала.

Источник близкого к силовикам Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что генерал-майор погиб, подорвавшись на мине в тылу, «в отдалении от линии боевого столкновения». Другого подтверждения этой информации нет.

«Важные истории» отмечают, что это уже 12-е сообщение о гибели высших военных офицеров с начала российского вторжения в Украину. В России тем или иным образом подтверждали гибель семерых, включая Завадского.

По состоянию на конец ноября, официально подтверждены сообщения о смерти двух заместителей командующих армиями — это генерал-майор из 41-й армии Андрей Суховецкий и генерал-майор Владимир Фролов из 8-й армии.

Потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 300 тысяч человек убитыми и ранеными, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «В военном отношении Россия потеряла значительную часть своих обычных вооруженных сил», — подчеркнул Столтенберг в Брюсселе в среду, 29 ноября, по окончании встречи министров иностранных дел государств НАТО, в которой участвовал также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Кроме того, Россия потеряла «сотни самолетов и тысячи танков», сказал генсек НАТО. (DW)