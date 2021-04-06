Это решение продиктовано необходимостью – заслуженный учитель о возвращении к дистанционному образованию

С 5 апреля школы Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района вернулись к дистанционной форме обучения. Это связано с ростом числа заболевших коронавирусом в этих регионах. Согласно исследованиям, на них пришлось более 80% случаев инфицирования. В остальных частях страны сохраняется гибридная форма обучения, при которой часть занятий проводятся очно.

Недавно Минобразования был проведен опрос общественного мнения об организации деятельности общеобразовательных учебных заведений в период пандемии. Он показал, что большинство проголосовало за проведение занятий в дистанционной форме по всем классам.

Заслуженный учитель Азербайджана Асиф Джахангиров поделился с # своим мнением по этому поводу, подчеркнув, что надо жить реалиями сегодняшнего дня.

«Мы наблюдаем резкий скачок числа заболевших, и в какой-то степени, на мой взгляд, это можно связать с тем, что в период, когда число заразившихся заметно сократилось, школы перешли на гибридную форму обучения. Дети болеют коронавирусом бессимптомно или в очень легкой форме, но они могут быть переносчиками вируса. Они могут заразить своих родителей, бабушек, дедушек, педагогов. Пока вакцинирован лишь небольшой процент населения, вероятность заражения велика», – говорит он.

В нынешней ситуации, как считает Джахангиров, возврат к дистанционной форме обучения в районах с большим количеством заболевших был необходимостью. И с таким столкнулись по всему миру. Например, в Киеве закрыли из-за роста числа заболевших не только все школы, но и все детские сады.

«При переходе на дистанционное обучение снизится уровень образования школьников, но уменьшится число больных. Из-за коронавируса уровень образования упал не только в Азербайджане. Аналогичным образом обстоят дела во многих странах. Но если вспомнить историю, то человечество пережило не одну пандемию, однако прогресс это не остановило. То же будет и сейчас», – сказал педагог.

В ближайшие 7-10 лет мы придем к гибридной форме образования в условиях существенного прогресса информационных технологий и реорганизации всей системы образования.

Что касается дистанционной формы обучения, то Джахангиров отметил, что есть разработанные приемы обучения в условиях онлайн-образования.

«Согласно некоторым исследованиям, при дистанционной форме обучения резко растет индивидуализация образования и его качество. То есть, при правильном подходе такая форма не уступает очной. Главное, – уверен эксперт, – предложить нашим учителям новые методы обучения в этих условиях, мотивировать учащихся на самостоятельное приобретение знаний, развитие аналитического мышления, надо учить детей вычленять важное из всего объема прочитанного. Учащихся надо задействовать в разработке тех или иных проектов».

По его словам, мы привыкли к классно-урочной системе, к 18-ти часовой ставке учителя. Но сейчас при онлайн обучении нужно подумать о том, чтобы педагог мог совмещать общую работу с классом и вести занятия в небольших группах или индивидуальную работу с учащимися, которая должна оплачиваться отдельно.

«В странах, в которых с 90-ых годов прошлого века начали внедрять дистанционное образование, новые формы определены и успешно действуют. Сначала их применяли в высшем образовании, а затем начали применять и в рамках среднего образования. Нам нужно изучать этот опыт и претворять в жизнь в нашей республике» – говорит педагог.

Безусловно, никакая новая форма не будет эффективной при онлайн-обучении, если у учеников и педагогов не будет доступного интернета и необходимых гаджетов.

По мнению Джахангирова, надо ввести госдотации на интернет-обслуживание обучающихся и педагогов. Последних можно вместо предоставления бесплатного интернета материально стимулировать. Надо учитывать, что учителя сейчас тратят свои деньги на интернет и электроэнергию, работая из дома. Должен быть комплекс мер, чтобы дистанционное обучение стало эффективным.

«Когда пандемия пойдет на спад, можно будет возвращаться к гибридному обучению, учебе в школе, и ничего страшного в переходе с одного вида обучения на другой нет», – резюмировал эксперт.