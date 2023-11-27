Илон Маск, владеющий компаниями Tesla и SpaceX, а также социальной сетью X (ранее Twitter), согласился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что необходимо уничтожить палестинское движение ХАМАС.

«Да, другого варианта нет», — сказал он в ходе общения в формате аудиочата в соцсети X с израильским премьером, который указал на необходимость ликвидации движения. Кроме того, бизнесмен отметил, что хотел бы помочь еврейскому государству «демилитаризовать» и «дерадикализовать» сектор Газа после окончания конфликта.

«Отличие [от ХАМАС] заключается в том, что Израиль пытается избежать убийства мирных жителей», — добавил предприниматель.