«Это чудовищно!» — за что армяне оскорбляют известного российского блогера — ВИДЕО

Вчера общественность Азербайджана почтила память жертв Ходжалинской трагедии. Эта одна из самых кровавых страниц современной истории Азербайджана стала одной из внешнеполитических задач нашей страны.

Азербайджан проводит всемирную кампанию «Справедливость для Ходжалы», заявляя о совершенном геноциде. Ходжалинская трагедия признана и отмечена парламентскими актами, принятыми в десяти странах и в 21 штате США. Правительство Азербайджана требует от международного сообщества дать юридическую оценку этому преступлению, совершенному властями Армении, а также призывает привлечь к ответственности преступников, совершивших Ходжалинскую трагедию, и признать это фактом геноцида.

До сих пор армянская пропаганда заявляет о том, что Ходжалинская трагедия была совершена самими азербайджанцами. При этом организаторы этой резни косвенно признаются в содеянном преступлении. Так, в интервью корреспонденту ВВС Томасу де Ваалу руководивший тогда армянскими отрядами экс-президент Армении Серж Саргсян сказал, что «до Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот (стереотип). Вот что произошло». Этими словами Саргсян признал, что армяне уничтожили мирное населения Ходжалы.

Об этом также свидетельствуют данные из книги, изданной в США братом и женой одного из известных международных террористов Монте Мелконяна, позднее уничтоженного в Карабахе. Несмотря на эти факты, армянская сторона опровергает свою вину в Ходжалинской трагедии.

Вполне ясно, что армянская пропаганда проиграла это направление информационной войны. Благодаря усилиям Азербайджана с каждым годом все больше людей узнают о Ходжалинской трагедии. Так, на днях одним из них стал российский блогер Алексей Романов, который, участвуя в передаче проживающего в США азербайджанского блогера Исмаила Джалилова, принес соболезнования народу Азербайджана в связи с 29-й годовщиной Ходжалинской трагедии.

«Лично для меня история Ходжалинской трагедии была одним из первых поворотных моментов в моем изучении армяно-азербайджанских отношений. Я не умею говорить правильные слова, но если сейчас азербайджанская аудитория нас смотрит, то выражаю им свое сочувствие. Это чудовищно… просто ужасная вещь», — сказал Романов.

Эти слова российского блога вызвали шквал оскорблений в его адрес со стороны армянских пользователей соцсетей. Романова не только оскорбляли, но и обвинили в продажности. Из этой истории с российским блогером выходит, что когда Романов публиковал свои видеорепортажи об Армении, то в глазах армян он был хорошим парнем. А стоило ему выразить соболезнование азербайджанцам, то он автоматически стал продажным блогером. К сожалению, такова армянская логика — жить в мире вымышленных мифов, а если кто-то станет говорить в пользу Азербайджана, то он уже является врагом.