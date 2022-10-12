На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Эстония закрыла свои порты для российских судов.

Такое решение принял департамент транспорта республики, сообщает российский «Интерфакс».

«Суда, зарегистрированные в Российском регистре, лишаются права заходить в эстонские порты», — заявили в департаменте Эстонии. В департаменте объяснили, что 7 октября Совет Европейского Союза (ЕС) принял соответствующее постановление в связи с вторжением России на территорию Украины. Решение вступило в силу со дня его принятия.