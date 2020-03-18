Эстафета из поющего Милана: Рилая исполнила на балконе «Сары гялин» — ВИДЕО

В дни социальной изоляции по всему миру, вызванной заботой правительств о своих гражданах в рамках борьбы с пандемией COVID – 19, жители некоторых стран не теряют оптимизма, устраивая музыкальные флешмобы. Больше всех отличились итальянцы – в Милане, Неаполе, Турине и других городах, где люди вынуждены сидеть дома из-за коронавируса, запущен музыкальный флешмоб «Звук». Инициатор акции — духовой оркестр из Рима, призывает людей со всей страны открывать окна и исполнять свои любимые произведения на балконах.

Акция настолько полюбилась людям, что за итальянцами последовали жители других стран.

На радость бакинцам флешмоб добрался и до нас. И первым, кто устроил «праздник на балконе» стал Бахрам Багирзаде, пригласивший своих друзей музыкантов весело отпраздновать «Торпаг чершенбеси», последний вторник перед праздником Новруз.

Героиней флешмоба стала популярная певица Рилая. Будучи девушкой с безупречным вкусом, она собственноручно смастерила себе корону в триколоре азербайджанского флага, и исполнила на балконе всеми любимую народную композицию «Сары гялин».

Жители соседних домов подержали акцию и стали вывешивать на своих балконах национальные флаги, аплодируя устроителям праздника за идею и настроение.

«Это было незабываемо и очень позитивно. Бахрам пригласил меня, ди джеев, фотографов, и вместе мы зарядили атмосферу праздничного вечера еще большим позитивом и радостью. Хочу, чтобы мой народ всегда был здоров – и душой, и телом!», — сказала Рилая в интервью #.

Рассказывая о том, как она проводит свободное время, которого у нее, как и у многих других артистов, стало намного больше, Рилая, будучи большой фанаткой литературы, призналась, что стала еще больше времени проводить за чтением:

«У меня дома богатая библиотека. Есть много книг, которые оставили во мне неизгладимый след. Только вчера закончила читать «Шантарам». Получила огромное удовольствие от этого романа», — сказала она.

Чтение – чтением, но и о творчестве забывать нельзя.

Певица рассказала #, что в скором времени состоится премьера ее нового клипа:

«На мой взгляд, получился прекрасный проект. И клип, и песня просто завораживающие. Композиция называется «Bakı küləyi», ее автором является Гасан Агаев. С нетерпением жду момента, когда смогу поделиться этой новинкой со своими поклонниками», — заявила артистка.

В августе 2018 года Рилая приятно удивила фанатов клипом на композицию «О» («Он»), где она снималась беременной, вместе со своим супругом, бизнесменом Андреем Сарычевым. Клип о любви и семейном счастье был принят поклонниками на «ура». Режиссером клипа стал известный fashion-фотограф Руслан Набиев.