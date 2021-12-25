Израиль «способен завтра атаковать Иран и уничтожить его ядерные объекты». Об этом в интервью Yedioth Ahronoth заявил новый командующий ВВС Израиля, генерал-майор Томер Бар.

Бар, которому будет поручено нанести удар по ядерным объектам Ирана, если таковой поступит, понимает, что от него может потребоваться проведение одной из самых сложных операций в истории страны. «Я должен предположить, что это может произойти во время моего пребывания в должности, и я понимаю масштабы такого приказа», — сказал он.

«В течение некоторого времени ведутся подготовительные работы, включая закупку самолетов F-35 и систем противоракетной обороны», — сказал Бар, добавив, что, если будет дан такой приказ, «я не могу позволить себе пролететь 1000 километров и вернуться домой без успеха моей миссии».

Сообщается, что генерал-майор Томер Бар займет пост главы ВВС Израиля в апреле 2022 года.

Не слишком ли опасно звучат подобные заявления? Иран и так не отличается уравновешенностью, а такие выступления, наверное, способны привести к непредсказуемым шагам. И что тогда будет с самими Ираном и Израилем, а также с нами – соседними странами?

Своим мнением по этим вопросам поделился с # израильский политолог, специалист по Кавказу, исламскому миру и Ближнему Востоку, председатель Института Восточного Партнерства (Иерусалим) Авраам Шмулевич:

— Опасно звучат не заявления, опасно «звучат» действия – и это действия Ирана. Я напомню, что Иран уже много лет ведет практически открытую войну против всех своих соседей, всех стран региона.

Опасность представляют поставки, например, Ираном ракет и оружия террористическим организациям «Хамас» и «Хизбалла», которые с их помощью обстреливают жилые кварталы мирных израильских городов, и совершают теракты.

Опасной является поставка различных вооружений, в том числе ракет, Ираном исламским радикалам в Йемене, которые обстреливают ими мирные саудовские города и нефтепромыслы. Тем самым, разрушая нефтедобычу, они ставят под угрозу всю мировую экономику.

Опасной является поддержка Ираном различных террористических организаций в Сирии, а также размещение там более 100 тысяч собственных военнослужащих. Это будто бы члены Корпуса стражей исламской революции, а также всякие шиитские боевики, набранные в Пакистане, Афганистане и т. д. То есть Иран ведет войну против Сирии, против сирийского народа, совершая многочисленные военные преступления.

Опасной является политика Ирана в отношении своего северного соседа Азербайджана. Стягивание войск на азербайджано-иранскую границу, проведение там провокационных учений, открытые угрозы, которые звучали из Ирана в адрес Азербайджана, в том числе о возможности бомбежки Баку иранскими ракетами. Вспомните фотографии, размещенные в соцсетях и иранских СМИ – если не ошибаюсь, 5 тысяч или 7 тысяч катеров, которые сосредоточены на иранской военно-морской базе на Каспии. Я напомню, что Израиль не прикаспийское государство, тогда против кого могут быть направлены эти тысячи военных катеров? Думаю, никому не нужно это объяснять.

Наконец, опасными являются угрозы Ирана уничтожить Израиль. Неоднократно высшее руководство ИРИ – военное, политическое, религиозное – призывало к уничтожению Израиля. В этой связи получение Ираном ядерного оружия – это сверхопасная вещь. Представьте себе даже положение Азербайджана, если Тегеран будет обладать на северо-западной границе не только катерами и сухопутной военной техникой, но и ядерным оружием и средствами его доставки – у них есть уже такие ракеты.

Вот поэтому Израиль неоднократно и совершенно четко заявил, что для нашей страны обладание Ираном ядерным оружием это красная черта и мы этого не допустим, поскольку очевидно, что оно будет применено против нас. Израиль встанет перед смертельной угрозой. Поэтому есть просто констатация факта. Мы предупреждаем Иран, в данном случае это сделал командующий ВВС. У Израиля, по мнению многих независимых специалистов, самая мощная в мире авиация. У нас есть и ракетный потенциал для того, чтобы предотвратить агрессивную политику Ирана. Мы ничего не имеем ни против Ирана как страны, ни против иранского народа, тем более. Это дружественный нам народ в исторической перспективе. Тем более, не против азербайджанцев, которые живут в Иране. Но иранское руководство ведет агрессивную политику. Израиль является страной, которая может эту политику остановить. У Израиля есть союзники в лице арабских стран Персидского залива, американская администрация также выступает с пониманием позиции Израиля. Нынешнее выступление было предупреждением режиму аятолл, чтобы они не переходили красную черту, что за всё есть расплата. Я думаю, если всё-таки Израиль нанесет удар по Ирану, это будет иметь очень хорошие последствия для всех окружающих стран, в том числе Азербайджана. Если очаг терроризма и агрессии будет выжжен, это будет крайне позитивное развитие событий, поскольку именно политика Ирана ведет к непредсказуемым последствиям. И иранское руководство должно задуматься, потому что речь идет о его жизни. Я думаю, что со временем в Иране утвердится нормальный режим, не задумывающийся о том, как нести смерть и разрушения близким и дальним странам. Тогда спокойно вздохнут все.