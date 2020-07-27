«Если на кого-то нападают агрессивные преступники, необходимо ответить на это в рамках закона»

О положении азербайджанских диаспорских организациях в западных странах, какую работу Азербайджан должен провести для эффективности их деятельности рассказал в интервью # работающий в Лондоне доктор в области международного права Фархад Мирзоев.

— Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию между азербайджанской и армянской общинами за рубежом?

— На самом деле, возникла очень интересная ситуация. Как известно, армянская диаспора сильна и финансово, и политически, и именно она «зомбирует» армян повсеместно не только выступать против азербайджанцев и турок, но и применять террор и насилие. Не секрет, что именно армянская диаспора создала и финансировала террористическую организацию АСАЛА. Кроме того, также решающее слово принадлежит и армянской католической церкви, которая играет консолидирующую роль в сплочении диаспоры. В результате мы имеем одну из сплоченных и претендующих на ведущие позиции диаспор мира.

Действительно, все эти годы им удавалось как-то справляться с Азербайджаном и любыми азербайджанскими и про-азербайджанскими силами за рубежом, подавляя любые начинания в зародыше. И это имело место на протяжении 30 лет. Однако, случилось неожиданное! Впервые они столкнулись с серьезным сопротивлением и на сей раз не только в Азербайджане, но глобально. Десятки тысяч молодых ребят мобилизовались в целые армии, задав жару армянскому агитпропу. Ежедневно мы видим десятки петиций, запуск многочисленных информационных сайтов, активное участие в обсуждениях на различных форумах и диспутах на десятках языков, распространение сильных материалов, затрагивающих исторические, юридические, политические и культурные аспекты. И список можно еще продолжить …

— Что же стало причиной такого пассионарного пробуждения целого народа?

— Ответ очевиден — это трагическая смерть высших офицеров азербайджанской армии, именно настоящих «народных», генерала, полковника и прочих офицеров, заслуживших на деле уважение своего народа. Трагическая смерть героев еще «четырехдневной войны» стала триггером для запуска народного возмущения против той наглой агрессии, которую азербайджанский народ испытывает вот уже 30 лет. За рубежом люди объединились стихийно, без должной организации и порой поддержки, но национальная идея настолько сильна, что даже стихийные акции настолько напугали врага, что он в смятении и ему не остается ничего другого, кроме как прибегнуть к тому, что делала АСАЛА – к насилию. И это ни что иное как проявление слабости и замешательства, ибо неожиданная и запоздалая на годы реакция азербайджанцев повергла их в шок.

Если у армян консолидирующим фактором является их церковь и идеи «многострадального народа», пережившего «геноцид», то у нас самое время поставить во главе всего идею непременного освобождения оккупированных земель. Именно «Освобождение земель» должно стать идеей национального единения. Это позволит всем азербайджанцам, независимо от их политических взглядов, объединиться и сплотиться вокруг общей проблемы.

— Какова должна быть миссия азербайджанского МИД и комитета по работе с диаспорой в вопросе агитационной политики страны?

— Мы сегодня часто наблюдаем в социальных сетях акты насилия над нашими соотечественниками за рубежом и многие «диванные вояки» в Азербайджане призывают мстить. Это в корне ошибочные призывы и их надо пресекать. Мы должны понимать и принимать, что азербайджанская диаспора за рубежом все еще находится в зачаточном состоянии. Потребуются годы, чтобы достичь уровня эффективной организации диаспоры в большинстве стран.

Диаспора может сформироваться сама по себе, только если она проживает компактно и является большинством в определенном месте и в результате имеет некое политическое влияние в этом государстве (например, армяне в Калифорнии или Франции). В случае же с нашими соотечественниками, разбросанными за границей, подобное бремя консолидации должно ложиться на спонсируемые государством организации азербайджанской диаспоры.

Конечно, добиться положительного результата невозможно, если соответствующие государственные органы (МИД и Комитет по работе с диаспорой) будут также как все эти годы пассивными. К сожалению, в нашем случае ситуация такова, что ни Министерство иностранных дел (вместе со всеми дипломатическими миссиями), ни Комитет по работе с диаспорой не продемонстрировали эффективной работы на протяжении многих лет. Качество сотрудников МИД, работающих за границей, оставляет желать лучшего. Неэффективность МИД и дипломатических представительств недавно была особо подчеркнута и главой государства. Конечно, это относится не ко всем, но в дипломатические и консульские миссии должны нанимать профессионалов с высоким чувством патриотизма. Лишь в этом случае мы скоро почувствуем положительный эффект.

-Для того, чтобы азербайджанская диаспора могла эффективно работать, и ее услышали местные власти, какие работы она должна провести?

-Азербайджанцы за рубежом (особенно на Западе) ценой огромных усилий и без должной поддержки индивидуально смогли достойно построить собственную жизнь и интегрироваться в общества, в которых они проживают. Любовь каждого из них к Родине искренна и безгранична. Никто не заставляет, не приказывает или иным образом не мотивирует их присоединиться к санкционированным протестам в поддержку Азербайджана и выступать против армянской агрессии.

В данном случае призывы их к насилию сами по себе являются преступлением! Если мы хотим видеть азербайджанскую диаспору, которая пользуется большим уважением и эффективно работает в стране, где она проживает, то мы должны призывать этих азербайджанцев действовать исключительно в рамках законов данного государства! Если на кого-то нападают агрессивные преступники, необходимо ответить на это в рамках закона, обратившись в правоохранительные органы той самой страны. В данном случае, мы сможем продемонстрировать, кто является цивилизованным, а кто варваром.

На мгновенье представьте себе, что будет со студентами, которые учатся за границей и являются представителями своей страны или интеллигентных семейных людей, которые рискуют выглядеть дикими варварами в зарубежных обществах, в которых они живут, если мы ответим насилием на насилие. Ведь нам понадобились годы, чтобы создать позитивный имидж. Я считаю, что призывы к мести некоторых «уважаемых» членов нашего общества являются необоснованными. И ничем иным кроме как провокацией и призывом к насилию это не назовешь!

Хоть и мирный путь решения конфликта является предпочтительным, но при необходимости осуществления Азербайджаном в соответствии с внутренним законодательством контртеррористической операции на своей территории или даже в случае, если прибегнем к праву на самооборону в соответствии с международным правом, единственным полем для применения силы должны быть лишь оккупированные территории Азербайджана. Что же касается другого фронта, то есть информационной войны, народной дипломатии и деятельности диаспоры, мы должны действовать хладнокровно, цивилизованно, с минимальными эмоциями, профессионально и в соответствии с законами стран, в которых проживают и работают наши соотечественники.