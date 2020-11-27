Если Баку укажет Франции на дверь…

Наиболее шумной темой последних дней, стала рекомендательная резолюция французского сената, которая призывает признать Карабах и вывести войска из освобожденных территорий, возвращаясь к ситуации до 27 сентября.

В Сенат был представлен проект резолюции № 145 «О необходимости признания «Нагорно-Карабахской республики», который был обсужден и принят 25 ноября. «За» проголосовали 305 из 306 сенаторов. Единственным сенатором, который проголосовал против этого проекта резолюции, стала Натали Гуле.

Однако, как стало позднее еще у одного сенатора, а именно и Сильвии Гуа-Шавен, голос был неправильно подсчитан. Гуа-Шавен, является членом сенатской группы дружбы Франция-Турция и зампредседателя группы дружбы Франция-Азербайджан, она выступает за развитие связей Франции с этими странами.

В 2012 году Гуа-Шавен в составе парламентской делегации была принята президентом Алиевым. Тогда глава государства поблагодарил ее за справедливую позицию, занятую в ходе обсуждения в Сенате Франции закона, предусматривающего наказание за отрицание надуманного «геноцида армян».

В апреле 2016 года Гуа-Шавен выступила с заявлением об армянских провокациях, заявив, что самым решительным образом осуждает агрессию Армении против гражданского населения и территорий Азербайджана, и, напомнив, что армянские силы незаконно оккупируют Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему.

Кроме того, после объявления голосования в сенате, уже на утро этого события сенаторы Ферат Франсуаз, Филипп Боннекарье, Ален Даффург, Эвелин Перро, Надя Соллогуб отозвали свои голоса и признали себя воздержавшимися. Энн-Катрин Луазье, Эрве Море и Жан-Пьер Мога, отозвав свои голоса, заявили, что отказываются принимать участие в голосовании, сообщает Репорт.

Данное обращение французских сенаторов незначительно изменило результаты голосования, и уже по новому списку число проголосовавших в пользу резолюции сенаторов составляет 297. Но ситуация никак не изменилась даже в таких условиях.

В самой резолюции говорилось:

«Оказать массовую гуманитарную помощь гражданскому населению Нагорного Карабаха;

Осуществить защиту местного населения путем развертывания международных сил под эгидой Минской группы ОБСЕ;

Провести международное расследование военных преступлений, совершенных в Нагорном Карабахе;

Обсудить долгосрочное урегулирование конфликта путем обеспечения восстановления границ 1994 года, безопасности армянского населения и сохранения наследия армянской культуры;

Выявить роль, которую сыграли турецкие власти в данном конфликте, и рассмотреть вместе с европейскими партнерами ответные действия на это;

Признать Нагорно-Карабахскую Республику и сделать это признание инструментом переговоров для установления прочного мира».

Причем нужно сказать, что Натали Гуле, выступившая против принятия резолюции, сказала: «Идейными авторами проекта являются сенаторы из регионов Франции, где компактно проживают армяне. Безусловно, они это делают под полным воздействием армянской диаспоры. Многие сенаторы даже не смогут показать Нагорный Карабах на карте. Мы всегда призывали стороны конфликта к миру, не хотели гибели невинных людей. Есть соглашение, стороны приостановили войну, кровь больше не проливается. Какая тогда нужда в этой предвзятой резолюции?».

Она также добавила, что во время выступлений многие члены сената Франции даже не знали, что война приостановлена, между сторонами достигнуто соглашение. Например, выступивший в милитаристском духе сенатор Стефан Равьен заявил, что армянская молодежь во Франции хочет вернуться на родину и сражаться, им нужно открыть дороги. Он отметил, что НПО Франции должны им помочь. По словам другого сенатора Алена Ришара, марионеточный режим еще в 1991 году функционировал как независимое государство.

Выступивший в конце заседания, госсекретарь по парламентским вопросам при МИД Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что резолюция не отвечает интересам Франции, Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ должна придерживаться нейтральной позиции, однако это не повлияло на позицию Сената. Наутро французскому МИД пришлось сделать еще одно официальное заявление, в котором говорилось, что Франция не признает Карабах.

Ответ азербайджанской стороны не заставил себя долго ждать. Вечером того же дня помощник президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев назвал эту резолюцию «простой бумагой», а МИД страны заявило, что «никакого юридического веса эта резолюция не имеет».

Уже утром парламент Азербайджана выступил с заявлением в связи с резолюцией Сената Франции по Карабаху.

В заявлении парламент призывает правительство Азербайджана: «Обратиться к руководству ОБСЕ с призывом вывести Францию из Минской группы. Пересмотреть политические отношения между Азербайджаном и Францией. Проанализировать экономические отношения и принять соответствующие меры».

Вся эта история с резолюцией французского сената на сегодня говорит лишь об одном – Франция не хочет терять свое влияние в регионе. И вместо того, чтобы делать правильные шаги, она совершает еще одну ошибку.

Для начала обратим внимание на то, что 305 из 306 сенаторов проголосовали «за» резолюцию, это потом, чтобы немного «разбавить» антиазербайджанизм демократией, часть сенаторов отозвали свои голоса, чтобы прикрыть политический заказ данного решения. Сейчас многие говорят об армянском лобби, но оно при всем его могуществе одно неспособно добиться такого безупречного результата. Поэтому данное указание, скорее всего, было «спущено» сверху.

Для чего это делается? Макроновская Франция, потеряв все свое влияние де-факто в регионе и рычаги вмешательства в этот конфликт, с одной стороны, посылает месседж Баку: «могу подписать эту резолюцию», с другой стороны, говорит Армении: «я с тобой». Однако тут есть посыл и Москве, и Анкаре, которые, по сути, вмешались в монополию МГ ОБСЕ, оставив США и Францию за бортом.

В данном случае вопросы к Баку: какие будут действия? Результаты участия Франции в рамках МГ ОБСЕ налицо, она все это время бездействовала, а сейчас и того хуже, принимает откровенно враждебные резолюции. С другой стороны, если Баку укажет на дверь Франции, то это развяжет ей руки работать напрямую с непризнанным регионом.

Однако оставлять без ответа Францию нельзя. Франция не должна оставаться сопредседателем МГ ОБСЕ, все экономические связи с этой страной должны быть прерваны, а дипломатические отношения сведены к минимуму. По крайней мере, на момент, пока у власти там находится месье Макрон. Только после прихода к власти новой команды, нужно восстанавливать отношения между странами, но ни в коем случае не допускать эту страну до урегулирования карабахского конфликта.

Одним из пунктов резолюции французского сената был «призыв к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их союзников с территорий, захваченных в результате военных действий, проводимых там с 27 сентября 2020 года». За освобождение этих территорий погибли азербайджанские солдаты, и их кровь не может быть предметом торга со страной, которая принимает такие оскорбительные резолюции. Поэтому в данном случае, было бы мудро покончить с политэкономическими отношениями с макроновской Францией и начать с чистого листа без карабахского конфликта уже с новой администрацией, которая победит на ближайших выборах.