Пассажир рейса Ереван-Москва проявил агрессию к бортпроводникам самолета и попытался открыть дверь во время полета.

Как передает #, об этом сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту «Домодедово» поступило сообщение о неадекватном поведении пассажира рейса Ереван-Москва», — говорится в сообщении.

По информации полиции, во время полета пассажир, являющийся «гражданином одной из соседних стран», проявлял агрессию в отношении бортпроводников, пытался открыть дверь в салоне.

По словам Волк, работники авиакомпании и пассажиры оттеснили дебошира от двери, зафиксировав ему руки пластмассовыми стяжками.