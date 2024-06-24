Евросоюз может рассмотреть вопрос о возможной отмене статуса страны-кандидата в отношении Грузии за принятие грузинскими властями закона «О прозрачности иностранного влияния». Об этом заявил на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник, 24 июня, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Дверь для Грузии, чтобы стать членом Европейского союза, открыта. Но если правительство продолжит идти по тому же пути, продолжит делать то, что делает, эта дверь будет закрыта, и грузинский народ будет платить за последствия», — предупредил Боррель.

Он отметил стремление грузинского народа к вступлению в европейское сообщество, подчеркнув, что большинство населения страны выступает за сближение с ЕС. «Мы не хотим, чтобы пострадали гражданские лица. Мы не хотим причинять еще большую боль гражданскому населению», — добавил глава европейской дипломатии. По словам Жозепа Борреля, первые шаги, обсуждаемые министрами, могут включать в себя сокращение финансовой поддержки Грузии, прекращение финансирования ее сил безопасности и разрыв контактов на высоком уровне. (dw)