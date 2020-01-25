Еще один автобусный маршрут в Баку перешел на карточную систему

Оплата проезда в автобусах на очередной маршрутной линии будет осуществляться картой BakıKart, сообщает Бакинское транспортное агентство.

Согласно сообщению, с 30 января плата за проезд в автобусах, следующих по маршрутной линии № 67, будет оплачиваться BakıKart.

«Работа по переходу на безналичную систему оплаты продолжается и по другим регулярным маршрутам. В соответствии с рабочим процессом в ближайшие дни будут поэтапно интегрированы в безналичную систему оплаты и другие маршрутные линии. Об этом будет сообщено заранее», — отметили в сообщении.

В сообщении также отмечается, что автобусы, работающие по системе оплаты наличными, поэтапно выводятся с линий, на них проводится работа по техническому монтажу и кабелированию. Процесс выполняется с учетом того, чтобы не влиять на график пассажироперевозок.