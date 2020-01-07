Еще 31 тысяча сирийцев прибыла к границе с Турцией

За последние четыре дня к границе с Турцией бежала еще 31 тысяча мирных жителей Идлибской зоны деэскалации, сообщает Агентство Анадолу.

Население в массовом порядке покидает районы, подвергающиеся воздушным и наземным ударам сил режима Башара Асада, ВКС России и проиранских группировок. В город-призрак превратился Маарат-эн-Нуман и близлежащие селения.

Общее число вынужденных переселенцев в Идлибской зоне деэскалации с начала ноября достигло 359 471 человека.

В регионе наблюдается острая нехватка жилья и палаток, недостаточно гумпомощи.

Представители умеренной оппозиции опасаются, что в случае продолжение ударов по северо-западу Сирии, начнется новая волна миграции — теперь уже из района Джабель аз-Завие на юге Идлиба, где проживает до 250 тысяч человек.