Еще 31 тысяча сирийцев прибыла к границе с Турцией

За последние четыре дня к границе с Турцией бежала еще 31 тысяча мирных жителей Идлибской зоны деэскалации, сообщает Агентство Анадолу.

Население в массовом порядке покидает районы, подвергающиеся воздушным и наземным ударам сил режима Башара Асада, ВКС России и проиранских группировок. В город-призрак превратился Маарат-эн-Нуман и близлежащие селения.

Общее число вынужденных переселенцев в Идлибской зоне деэскалации с начала ноября достигло 359 471 человека.

В регионе наблюдается острая нехватка жилья и палаток, недостаточно гумпомощи.

Представители умеренной оппозиции опасаются, что в случае продолжение ударов по северо-западу Сирии, начнется новая волна миграции — теперь уже из района Джабель аз-Завие на юге Идлиба, где проживает до 250 тысяч человек.

| 2020-01-07T16:08:28+00:00 7 января 2020, 18:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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