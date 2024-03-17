Правительство Сирии прикладывает усилия по улучшению гуманитарной ситуации и налаживанию процесса послевоенной реконструкции.

Об этом, как сообщило агентство SANA, заявил министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад, который провел в Дамаске переговоры со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

«Причиной продолжающихся страданий сирийцев являются бесчеловечные санкции США и их западных союзников, — указал глава МИД. — Последствия этих рестрикций носят катастрофический характер». Микдад призвал Совет Безопасности ООН «содействовать отмене санкций Запада против Дамаска.

Со своей стороны Педерсен подчеркнул «важность уважения суверенитета и единства Сирии, а также восстановления безопасности и стабильности на всей ее территории». Как передал телеканал Al Hadath, эмиссар сообщил журналистам после встречи с Микдадом, что обсуждал в Дамаске подготовку к девятому раунду Конституционного комитета Сирии (ККС), который он планирует провести в конце апреля в Женеве.

«Пока не достигнуто соглашение между оппозицией и правительством, мы должны продолжать работу ККС таким образом, чтобы это давало надежду сирийскому народу», — указал он. По словам Педерсена, «необходимо добиться прогресса на политическом фронте, чтобы приступить к решению многочисленных проблем, вызванных войной».