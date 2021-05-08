ЕС упростит трансграничные поездки летом благодаря сертификатам вакцинации

На саммите стран — членов Евросоюза было принято решение поэтапно упростить трансграничные поездки летом благодаря сертификатам вакцинации. Об этом в субботу, 8 мая, заявил председатель объединения Шарль Мишель.

«У нас были дебаты относительно наших амбиций по цифровым сертификатам. К следующему саммиту, который пройдет 25 мая, мы хотим вернуться к этой теме, чтобы преодолеть сложности для поэтапного возвращения к свободному передвижению летом», — отметил он на пресс-конференции в Порту по итогам неформальной встречи глав государств и правительств Евросоюза и саммита ЕС–Индия, трансляцию которой ведет пресс- служба Евросовета.

Как уточнила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, система сертификатов вакцинации ЕС сможет начать работать в июне.

Кроме того, Мишель указал, что страны объединения при этом не достигли единой позиции по вопросу отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины.

«У нас были обсуждения по интеллектуальной собственности на вакцины. Разные мнения прозвучали, но что ясно, это то, что мы решительно поддерживаем любые усилия по производству и поставке вакцин. Однако мы не думаем, что в ближайшем будущем это (отмена прав интеллектуальной собственности. — Ред.) может стать волшебным решением проблемы», — добавил глава ЕС.