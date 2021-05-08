ЕС упростит трансграничные поездки летом благодаря сертификатам вакцинации

На саммите стран — членов Евросоюза было принято решение поэтапно упростить трансграничные поездки летом благодаря сертификатам вакцинации. Об этом в субботу, 8 мая, заявил председатель объединения Шарль Мишель.
«У нас были дебаты относительно наших амбиций по цифровым сертификатам. К следующему саммиту, который пройдет 25 мая, мы хотим вернуться к этой теме, чтобы преодолеть сложности для поэтапного возвращения к свободному передвижению летом», — отметил он на пресс-конференции в Порту по итогам неформальной встречи глав государств и правительств Евросоюза и саммита ЕС–Индия, трансляцию которой ведет пресс- служба Евросовета.
Как уточнила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, система сертификатов вакцинации ЕС сможет начать работать в июне.
Кроме того, Мишель указал, что страны объединения при этом не достигли единой позиции по вопросу отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины.
«У нас были обсуждения по интеллектуальной собственности на вакцины. Разные мнения прозвучали, но что ясно, это то, что мы решительно поддерживаем любые усилия по производству и поставке вакцин. Однако мы не думаем, что в ближайшем будущем это (отмена прав интеллектуальной собственности. — Ред.) может стать волшебным решением проблемы», — добавил глава ЕС.
Ранее в этот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что англосаксонские страны должны снять запреты на экспорт и передачу технологий в сфере производства вакцин от COVID-19.
Днем ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также сообщала о готовности ЕС обсуждать отмену прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин. При этом она считает, что отмена патентов не решит проблему дефицита вакцин.
В Евросоюзе только американская компания BioNTech и шведская AstraZeneca имеют патент на такие препараты, но ряд других стран располагает промышленными мощностями для производства, которые могут быстро задействовать в случае отмены прав интеллектуальной собственности. Благодаря этому они смогут получить большую прибыль, чем при изготовлении вакцин по контрактам с владельцами патентов.
Ранее, 22 апреля, страны Евросоюза согласовывало технические характеристики сертификатов о вакцинации населения. По данным источника в Еврокомиссии, испытания системы сертификатов вакцинации от COVID-19, которые получат название «зеленого цифрового пропуска», начнется 10 мая (iz.ru)