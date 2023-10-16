Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в интервью Центральному телевидению Китая, что российско-китайские отношения можно назвать фактором стабильности в мире.

«Я уже не говорю о той роли, которую играют российско-китайские отношения в деле стабильности в мире. Российско-китайские отношения ‒ это фундаментальный фактор», — сказал российский лидер, соответствующее интервью опубликовано на сайте Кремля.

По его словам, такое положение дел дает понять, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика двигаются в абсолютно правильном направлении в интересах обеих стран.

Президент Путин поедет в Китай на форум «Один пояс — один путь», который состоится в Пекине 17 и 18 октября. Из зарубежных лидеров мероприятие также посетит президент Сербии Александр Вучич.

Путина сопроводит министр иностранных дел страны РФ Сергей Лавров.

В этом же интервью президент России заявил, что у него самые хорошие ожидания от форума «Один пояс — один путь».