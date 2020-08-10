ЕС призвал к немедленному освобождению арестованных в Беларуси

Выборы в Беларуси запятнаны «диспропорциональным и неприемлемым применением насилия против мирных протестующих», ЕС призывает к немедленному освобождению всех арестованных. Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном официальном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по расширению Оливера Варгейи.

«Ночь выборов была запятнана диспропорциональным и неприемлемым применением насилия против мирных протестующих, которое привело к гибели одного человека и ранению многих других. Мы осуждаем насилие и призываем к немедленному освобождению всех задержанных минувшей ночью», — говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что ЕС «будет продолжать мониторить ситуацию и строить отношения с Беларусью в зависимости от дальнейшего ее развития».(ТАСС)