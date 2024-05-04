Президент США Джо Байден выступил с заявлением по поводу Всемирного дня свободы прессы, призвав к освобождению всех находящихся в заключении журналистов, включая Эвана Гершковича (The Wall Street Journal) и Алсу Курмашеву (Радио Свобода), которые были арестованы в России. Об этом сообщила Русская служба «Голоса Америки».

Байден отметил, что много журналистов убито в ходе нынешней войны в Газе, причем «большинство из них – палестинцы».

«В прошлом году более 300 журналистов были заключены в тюрьму по всему миру – это самый высокий показатель за последние десятилетия, – говорится в заявлении президента США, распространенном Белым домом. – Во Всемирный день свободы прессы Соединенные Штаты призывают к немедленному и безоговорочному освобождению всех журналистов, которые попали за решетку за то, что просто выполняли свою работу».

Байден пообещал, что его администрация будет продолжать оказывать поддержку свободным и независимым СМИ во всем мире.

Президент США подчеркнул, что хорошо информированное инакомыслие имеет решающее значение для построения более сильных и успешных сообществ. «Журналистика не должна быть преступлением нигде на Земле», – отмечается в документе. – Мы чтим храбрость и самопожертвование журналистов и работников СМИ по всему миру, поддерживаем их право выполнять свою работу и выступаем вместе с ними за свободу прессы».

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении призвал все страны оказывать поддержку свободным и независимым СМИ. «Свободный поток достоверной информации, идей и мнений, которые отличаются от господствующих, необходим для обеспечения прозрачности власти», – отметил глава Госдепартамента США.