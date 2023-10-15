Катар и США пытаются завершить подготовку соглашения по освобождению заложников, захваченных радикалами на израильской территории и переправленных в сектор Газа.

Об этом сообщает газета Financial Times (FT) cо ссылкой на источники.

Условием соглашения является, по их данным, приостановка Израилем бомбардировок Газы с целью безопасного освобождения ХАМАС заложников и обеспечения доставки гуманитарной помощи в сектор.

«В субботу состоялись вселяющие оптимизм встречи, и движение ХАМАС, кажется, готово освободить гражданских заложников, но палестинское движение заявляет, что не может сделать этого, пока продолжаются бомбардировки», — приводит издание слова источника, осведомленного о ходе переговоров. «Они хотят, чтобы Израиль прекратил нанесение ударов по Газе на короткое время, чтобы безопасно освободить пленных», — добавил он.

Ранее ХАМАС выступило с утверждением, что среди захваченных его сторонниками заложников имеется много раненых. Представитель движения указал также, что «существует большая опасность для их заложников жизни из-за израильских бомбардировок» по палестинскому анклаву.