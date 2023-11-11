«Необходимо полностью снять блокаду с сектора Газа, а также немедленно и безоговорочно открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах» в сотрудничестве с нашими братьями из Египта для доставки помощи, продовольствия и медикаментов», — сказал он, выступая на внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.