Заявление газеты Politico о ведении администрацией Белого дома переговоров по снятию санкций с российского газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) является ложным. Об этом 23 апреля сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Это однозначно неверно. Ни Стив Уиткофф, ни я не вели никаких переговоров о снятии санкций с России в рамках сделки с Украиной», — говорится в сообщении госсекретаря в социальной сети X (бывш. Twitter).

Он добавил, что если газета имеет «хоть каплю честности», то она должна отозвать сделанное заявление.