В марте 2019 года большинство депутатов Европарламента проголосовали за отмену ежегодного перехода на летнее и зимнее время в 2021 году. Однако эта реформа так и не была реализована из-за отсутствия единства между Еврокомиссией и странами — членами ЕС.

Так, правительства ФРГ и ряда других стран ЕС поставили Брюсселю условие: консультации о проведении реформы по отмене перехода на летнее и зимнее время состоятся только после того, как Еврокомиссия предоставит результаты экспертного исследования преимуществ и недостатков этой реформы. Со своей стороны, Еврокомиссия не соглашается проводить подобную «оценку последствий».

На территории ЕС — три часовых пояса: в Ирландии и Португалии действует гринвичское время, в восьми государствах Евросоюза, в том числе Финляндии и странах Балтии — восточноевропейское время (опережающее гринвичское на два часа), а в остальных государствах Евросоюза, включая Германию, — среднеевропейское время, опережающее гринвичское на час. (DW)