Капитан сборной Франции на победном чемпионате мира 2018 года вратарь Уго Льорис перейдет из английского «Тоттенхэма» в команду североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес». Об этом сообщает пресс-служба «Тоттенхэма».

Соглашение Льориса с «Тоттенхэмом» действовало до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Льорис не провел за команду ни одного матча. Француз заключил контракт с «Лос-Анджелесом» сроком на один год с возможностью продления еще на два.

Льорису 37 лет, он выступал за «Тоттенхэм» с 2012 года, а до этого играл за французские «Ниццу» и «Лион». В составе «Тоттенхэма» голкипер дошел до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. Вместе с «Лионом» Льорис выиграл Кубок Фрнации (сезон-2011/12), а также суперкубок страны (2012).

В составе национальной команды вратарь стал чемпионом мира (2018) на турнире, проходившем в России, и серебряным призером мирового первенства (2022). На его счету также серебро чемпионата Европы (2016) и победа в Лиге наций (2021). Льорис является рекордсменом сборной Франции по количеству проведенных матчей — 145 игр. В январе 2023 года вратарь объявил о завершении карьеры в национальной команде.