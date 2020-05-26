Эрнесто Вальверде: «Пара матчей без зрителей – нормально, но 100… Будет сложно»

Бывший тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением об игре без зрителей на фоне пандемии коронавируса.

«Вероятно, будет нормально провести так пару матчей. Но я не знаю, как можно провести 100 матчей без зрителей. На первых играх будет сложно.

[О своем опыте матчей без зрителей] Это было ужасно. Мы не были готовы играть таким образом. Может быть, теперь все будут ментально готовы.

Сейчас наступили трудные времена, особенно из-за заботы о самых близких. Мы переживаем то, чего никогда не было раньше, и, возможно, это заставило нас уделить должное внимание людям, которые выполняют более важную работу. Но от этого футбол не перестанет быть увлекательным событием, от которого все получают огромное удовольствие», – заявил Вальверде. (sports.ru)