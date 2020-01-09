Эрнесто Вальверде: «Футбол стал бизнесом, поэтому мы здесь»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о новом формате проведения Суперкубка Испании.

«Суть в том, что футбол стал бизнесом и находится в поисках доходов. Вот почему мы все здесь [в Саудовской Аравии].

Это совершенно другой формат. Ранее это был самый первый трофей, который открывает новый сезон, что мне казалось нормальным.

Все поменялось, посмотрим. Турнир будут оценивать по его завершению. Будет интересно, участвуют четыре сильных команды, но со спортивной точки зрения, я не уверен в турнире.

Мы должны помнить, что современный футбол – это индустрия, где ищут источники дохода. Это тот случай. Также было и в прошлом году, когда мы играли в Марокко [в Суперкубке Испании с «Севильей»]», – сказал Вальверде.

Полуфинальный матч Суперкубка Испании «Барса» – «Атлетико» состоится сегодня, 9 января, в 23:00 по бакинскому времени.

Напомним, что турнир в формате «Финала четырех» проводится впервые. Его принимает Саудовская Аравия, а участвуют «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия».