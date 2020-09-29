Ереван разместил на оккупированных землях Азербайджана до 300 боевиков сирийского крыла РКК

Армения использует боевиков сирийского крыла террористической организации РКК [YPG] для атак на мирное население Азербайджана.

По данным источников в структурах безопасности, Ереван разместил на оккупированных землях Азербайджана сотни террористов, сообщает Агентство Анадолу.

Соответствующее соглашение между Арменией и главарями PKK было достигнуто в конце июля текущего года. В рамках договоренности, около 300 боевиков PKK/YPG прибыли на автобусах в Армению и оккупированный Карабах.

Здесь террористы PKK/YPG провели курс обучения для сепаратистов, которые в последние дни активно задействованы при обстрелах населенных пунктов Азербайджана.