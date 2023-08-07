Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава МВД страны Али Ерликая были проинформированы о взрыве, который произошел в понедельник, 7 августа, на элеваторе в турецком порту Дериндже. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в администрации главы республики.

По его словам, они были проинформированы о случившемся в ходе заседания кабинета министров Турции в Анкаре.

Ранее губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз заявил, что причиной взрыва в порту Дериндже могла стать детонация зерновой взвеси.