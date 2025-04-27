Число погибших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана выросло до 25, еще 1139 получили ранения, сообщает агентство IRNA. В провинции Хормозган, где находится порт, объявлен трехдневный траур.

Мощный взрыв в порту произошел в субботу, в результате чего пострадали прилегающие районы и некоторые промышленные предприятия в западной части города Бендер-Аббас. По данным иранских СМИ, в результате взрыва были выбиты окна в радиусе нескольких километров.

Представитель иранской организации по управлению кризисными ситуациями Хоссейн Зафари рассказал, что взрыв произошел из-за неправильного хранения химикатов в контейнерах. Однако представитель иранского правительства заявил, что, хотя взрыв, вероятно, был вызван химическими веществами, пока невозможно определить точную причину.

Ранее таможня порта сообщила, что грузовики эвакуируют из этого района и что на контейнерной площадке, где произошел взрыв, вероятно, находились «опасные грузы и химикаты».

Утром в воскресенье агентство Tasnim опубликовало кадры горящих контейнеров в порту.