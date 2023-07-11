Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим американским коллегой Джозефом Байденом.

Как сообщает # со ссылкой на TRT Haber, лидеры двух стран встретились в рамках саммита НАТО в Вильнюсе.

Они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале нового этапа отношений Анкары и Вашингтона в ходе встречи с коллегой из США Джо Байденом. Об этом сообщает TRT.

По словам Эрдогана, наступило время для проведения консультаций между двумя странами на высшем уровне в рамках стратегического механизма. Президент Турции отметил, что рассматривает встречу с Байденом как первый шаг к такому взаимодействию.

«Наши прошлые встречи были своего рода разминкой. Но сейчас мы начинаем новый этап», — сказал турецкий лидер.