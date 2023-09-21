Что известно о первых деталях встречи Зеленского и Байдена — в материале РБК-Украина ниже.

Зеленский для встречи с американским лидером прибыл в Белый дом. Там они проведут переговоры.

Перед зданием Белого дома Байден вместе со своей супругой Джилл встретил Владимира и Елену Зеленских. После чего они пожали друг другу руки, сделали несколько совместных фотографий и направились в президентскую резиденцию.