Президент Владимир Зеленский 21 сентября встретился в Вашингтоне с американским лидером Джо Байденом.
Что известно о первых деталях встречи Зеленского и Байдена — в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались источники: трансляция USA Today, Twitter журналистки Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
Зеленский для встречи с американским лидером прибыл в Белый дом. Там они проведут переговоры.
Перед зданием Белого дома Байден вместе со своей супругой Джилл встретил Владимира и Елену Зеленских. После чего они пожали друг другу руки, сделали несколько совместных фотографий и направились в президентскую резиденцию.