Эрдоган: Турция добилась больших успехов в Азербайджане и Ливии

В 2020 году Турция добилась больших успехов в Азербайджане и Ливии. Как сообщает «Анадолу», об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на открытии моста Кёмюрхан в провинции Элязыг.

«2020 год был очень тяжелым для нас, как и для всего мира. Но, несмотря на эти трудности, мы ни на минуту не отступили от политики служения нашему народу», — сказал он.

По его словам, мост Кёмюрхан станет одним из символов инженерной мощи Турции.

Глава государства отметил, что проект строительства моста Кёмюрхан — четвертый крупнейший в мире в данной группе проектов.

| 2021-01-02T17:37:01+04:00 2 января 2021, 19:20|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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