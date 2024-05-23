Семья Михаэля Шумахера отсудила у немецкого издательства Funke Mediengruppe 200 тысяч евро за публикацию нейросетевого интервью с гонщиком.

Причиной разбирательства стала публикация в журнале Die Aktuelle, вышедшая в апреле прошлого года. Статья подавалась как «первое интервью» с семикратным чемпионом «Формулы-1» и сопровождалась фотографией Шумахера. Читателям не сразу сообщали, что его реплики были созданы искусственным интеллектом, передает snob.ru.

Представитель семьи 55-летнего гонщика заявил агентству Reuters, что готовит иск против издания. Вскоре после скандала главный редактор Die Aktuelle Анна Хоффман была уволена. Funke Mediengruppe принесла извинения за публикацию.

В декабре 2013 года Шумахер получил травму головы во время катания на горных лыжах в Альпах. Врачи ввели его в искусственную кому. В 2021 году жена и сын спортсмена рассказали авторам документального фильма Netflix, что Шумахер не может самостоятельно передвигаться и полноценно общаться с окружающими.