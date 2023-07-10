Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне саммита военного союза в Вильнюсе.

По словам Столтенберга, Эрдоган пообещал как можно скорее направить в парламент Турции протокол о приёме Стокгольма в военный союз. «Я рад объявить, что президент Эрдоган согласился направить заявку Швеции в Национальную ассамблею как можно скорее», — сказал глава НАТО, назвав случившееся «историческим днём».

О том, когда Анкара ратифицирует заявку, Столтенберг не уточнил.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в прошлом году на фоне войны России против Украины, отказавшись от политики военного неприсоединения.

Заявки на вступление в альянс должны быть утверждены всеми членами НАТО. Финляндия получила одобрение в апреле. До последнего времени от подтверждения заявки Швеции воздерживались Турция и Венгрия.

В НАТО рассчитывали, что проблемы с членством Швеции будут решены до проведения саммита 11–12 июля в Вильнюсе, но очередная акция по сжиганию Корана в Стокгольме вновь затормозила получение согласия от Анкары и вызвала резкую критику турецких властей.

За день до начала саммита Эрдоган связал вступление Швеции в НАТО с принятием Турции в Евросоюз.

Кроме того, Турция требовала от Швеции выдачи укрывающихся в стране оппозиционеров и членов курдского движения, которых Анкара объявила террористами. Также турецкие власти требовали снятия запрета на поставки в страну оружия со стороны стран Запада.

Турция — кандидат на вступление в Евросоюз с 1999 года. Переговоры о вступлении идут с 1987 года. С 2016 года процесс фактически заморожен. (svoboda.org)